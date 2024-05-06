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Боррель против присутствия европейцев на "инаугурации" Путина, – спикер ЕС
06.05.2024 15:09 Mignews

Боррель против присутствия европейцев на "инаугурации" Путина, – спикер ЕС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель высказался против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" президента РФ Владимира Путина после так называемых "перевыборов".

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, 6 мая.

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По его словам, разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" Путина доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.

"Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС везде, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято", – сообщил Стано, уточнив, что "верховный представитель Жозеп Боррель против того, чтобы ЕС принимал участие в этом событии в Москве".

Ранее Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая, напоминает ЕП. Европарламент также ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

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