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В РФ пропал с радаров пассажирский самолет
06.05.2024 15:00 Алина Груднева

В РФ пропал с радаров пассажирский самолет

В понедельник, 6 мая, с радаров для отслеживания полетов пропал пассажирский самолет.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines выполнял рейс Москва - Оренбург.

По данным "База", перед исчезновением с радаров лайнер подал аварийный сигнал. Предположительно, была зафиксирована техническая неисправность.

После подачи сигнала тревоги самолет развернулся над Нижегородской областью и исчез. Спустя какое-то время борт все же появился на радах. По предварительным данным, он продолжает полет в сторону Москвы на низкой высоте.

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