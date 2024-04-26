



Украина уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве

В ночь на пятницу, 26 апреля, украинским разведчикам удалось уничтожить российский вертолет Ка-32 в Москве. Этот борт принадлежал Минобороны России. Об этом сообщил источник в спецслужбах, передает РБК-Украина.



Как рассказал источник, вражеский вертолет удалось сжечь на российском международном аэродроме "Остафьево" в Москве. Этот Ка-32 принадлежал Министерству обороны РФ.



Позже ГУР подтвердило уничтожение вертолета и показало видео.



Как отметили в украинской разведке, аэродром принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".



"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии", - подтверждают в ГУР.



Уничтоженная единица авиационной техники использовалась Россией в интересах московского авиационного центра, в частности - для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.



