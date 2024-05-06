



Финляндия повышает уровень боеготовности из-за России

Финляндия приведена в полную готовность из-за угрозы со стороны России.



По данным Financial Times, власти проверили способность управлять военной экономикой и начали перемещать военное оборудование.



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По словам замначальника штаба по вооружениям и логистике финских вооруженных сил генерал-лейтенанта Микко Хейсканена, Хельсинки проверили более 1000 соглашений, заключенных с частными компаниями, относительно производства оборудования или оказания услуг на время войны.



"Мы должны быть готовы к долгосрочному кризису. Мы активировали некоторые из них, проверили все соглашения, проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - отметил генерал-лейтенант.



По его словам, запасов топлива и зерна хватит минимум на полгода. Укрытия готовы по всей стране.



"РФ уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из возможностей. Воля есть. Воля народа к защите страны, наверное, самая высокая в мире. Потенциал - материальная база - находится на достойном доверия уровне. На создание такого потенциала уходят годы. Вы не сможете сделать это за год или два", - подчеркнул Хейсканен.