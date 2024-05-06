



Осужденный за растление ребенка режиссер киножурнала "Ералаш" награжден в РФ

Осужденный за растление подростка бывший режиссер киножурнала "Ералаша" Илья Белостоцкий, приговоренный к 14 годам тюрьмы, награжден в России медалью "За спасение погибавших".



По данным "Мск 1", его освободили от наказания.



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Награду педофил получил за то, что воюет в рядах ВС РФ против Украины, где служит медиком в штурмовом отряде с 2023 года.



"Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти - отныне я больше не "ЗеК", - сказал Белостоцкий.



Белостоцкий был осужден за растление 13-летнего мальчика.