Осужденный за растление ребенка режиссер киножурнала "Ералаш" награжден в РФ
Осужденный за растление подростка бывший режиссер киножурнала "Ералаша" Илья Белостоцкий, приговоренный к 14 годам тюрьмы, награжден в России медалью "За спасение погибавших".
По данным "Мск 1", его освободили от наказания.
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Награду педофил получил за то, что воюет в рядах ВС РФ против Украины, где служит медиком в штурмовом отряде с 2023 года.
"Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти - отныне я больше не "ЗеК", - сказал Белостоцкий.
Белостоцкий был осужден за растление 13-летнего мальчика.