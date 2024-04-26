



Эрдоган думал поговорить с Путиным, но в итоге выбрал США

Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается в начале мая совершить официальный визит в США. Эта встреча была назначена вместо встречи с Путиным, который должен был приехать в Анкару в это время, пишет газета Hürriyet.



“Белый дом готовится к 9 мая. Между Белым домом и нашим посольством в США идут переговоры по вопросам того, кто примет участие во встрече (президентов двух государств. — ТМТ), как долго два лидера будут встречаться тет-а-тет и где будет стоять пресса”, — сообщил обозреватель издания Абдулкадир Сельви.



Ранее Эрдоган ждал приезда Путина в Турцию 12 февраля. Визит должен был стать для российского президента первой поездкой в страну НАТО после того, как он напал на Украину. Визит в итоге перенесли на более поздний срок. Основной причиной для отмены визита в Турцию стали выборы президента в России, на которых Путин переизбрался на пятый срок.





