



В правительственном районе Берлина полиция разогнала пропалестинцев

По данным правоохранительных органов, участники протеста совершили “неоднократные уголовные преступления и нарушения”, включая акты насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает Bild.



Палаточный лагерь, разбитый антиизраильскими протестующими был создан без разрешения. Однако полиция передавала передала участникам протеста постановление о запрете. На место были направлены 150 полицейских.



В настоящее время полиция арестовала протестовавших.



