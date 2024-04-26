В правительственном районе Берлина полиция разогнала пропалестинцев
По данным правоохранительных органов, участники протеста совершили “неоднократные уголовные преступления и нарушения”, включая акты насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает Bild.
Палаточный лагерь, разбитый антиизраильскими протестующими был создан без разрешения. Однако полиция передавала передала участникам протеста постановление о запрете. На место были направлены 150 полицейских.
В настоящее время полиция арестовала протестовавших.