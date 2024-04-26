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В правительственном районе Берлина полиция разогнала пропалестинцев
26.04.2024 15:34 MIGnews.com

В правительственном районе Берлина полиция разогнала пропалестинцев

По данным правоохранительных органов, участники протеста совершили “неоднократные уголовные преступления и нарушения”, включая акты насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает Bild.

Палаточный лагерь, разбитый антиизраильскими протестующими был создан без разрешения. Однако полиция передавала передала участникам протеста постановление о запрете. На место были направлены 150 полицейских.

В настоящее время полиция арестовала протестовавших.

 

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