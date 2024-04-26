



В Великобритании изловили группу пророссийских диверсантов

Прокуратура Великобритании предъявила обвинение пятерым мужчинам. Они обвиняются в преступлениях против национальной безопасности — в интересах России.



Британская Королевская прокурорская служба (CPS) сообщает, что один из обвиняемых совершал атаки на компании, связанные с Украиной, от имени России.



Обвинения включают в себя поджог коммерческой недвижимости в Восточном Лондоне в марте. Это первый случай, когда обвинение было предъявлено в соответствии с новым законом о безопасности, который призван обеспечить более жесткое пресечение враждебных действий против Великобритании, включая шпионаж.



Другой мужчина был обвинен в получении материальной выгоды от иностранной разведывательной службы и поджоге при отягчающих обстоятельствах, двое мужчин обвинены в поджоге, а еще один молодой человек — во "владении информацией, связанной с террористической деятельностью".

