



США выделят миллионы долларов на безопасность религиозных учреждений

США выделят 400 млн долларов на обеспечение безопасности мечетей, синагог и других религиозных учреждений.



По данным ABC News, об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате США Шумер.



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Уточняется, что выделение средств на эти цели необходимо из-за угроз еврейским и мусульманским общинам, отчасти вызванных войной между Израилем и ХАМАСом.



"Мы собираемся продолжать финансирование, чтобы ни одной синагоге или другому религиозному учреждению не пришлось жить в страхе, в котором они живут сейчас", - пояснил Шумер.



По его словам, религиозные учреждения могут подать заявку на использование средств для найма сотрудников службы безопасности или установки камер.



