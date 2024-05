Евровидение-2024: порядок выступлений в первом полуфинале

Во вторник, 7 мая, в Мальме состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2024.



Мероприятие, на главную сцену которого выйдут представители 15 стран, начнется в 22:00.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В грандфинал будут отобраны представители 10 стран-участниц. Уже известен порядок выступлений в первом полуфинале.



1. Кипр: Силия Капсис – Liar





2. Сербия: Teya Dora – Ramonda





3. Литва: Silvester Belt – Luktelk





4. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue





5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria





6. Польша: LUNA – The Tower





7. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim





8. Исландия: Гера Берк – Scared of Heights





9. Словения: Raiven – Veronika





10. Финляндия: Windows95man – No Rules!





11. Молдова: Наталья Барбу – In the Middle





12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar





13. Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)





14. Португалия: Иоланда – Grito





15. Люксембург: Тали – Fighter