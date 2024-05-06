Евровидение-2024: порядок выступлений в первом полуфинале
Во вторник, 7 мая, в Мальме состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2024.
Мероприятие, на главную сцену которого выйдут представители 15 стран, начнется в 22:00.
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В грандфинал будут отобраны представители 10 стран-участниц. Уже известен порядок выступлений в первом полуфинале.
1. Кипр: Силия Капсис – Liar
2. Сербия: Teya Dora – Ramonda
3. Литва: Silvester Belt – Luktelk
4. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
6. Польша: LUNA – The Tower
7. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
8. Исландия: Гера Берк – Scared of Heights
9. Словения: Raiven – Veronika
10. Финляндия: Windows95man – No Rules!
11. Молдова: Наталья Барбу – In the Middle
12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar
13. Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
14. Португалия: Иоланда – Grito
15. Люксембург: Тали – Fighter