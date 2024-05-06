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Евровидение-2024: порядок выступлений в первом полуфинале
06.05.2024 14:30 Алина Груднева

Евровидение-2024: порядок выступлений в первом полуфинале

Во вторник, 7 мая, в Мальме состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2024.

Мероприятие, на главную сцену которого выйдут представители 15 стран, начнется в 22:00.

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В грандфинал будут отобраны представители 10 стран-участниц. Уже известен порядок выступлений в первом полуфинале.

1. Кипр: Силия Капсис – Liar


2. Сербия: Teya Dora – Ramonda


3. Литва: Silvester Belt – Luktelk


4. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue


5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria


6. Польша: LUNA – The Tower


7. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim


8. Исландия: Гера Берк – Scared of Heights


9. Словения: Raiven – Veronika


10. Финляндия: Windows95man – No Rules!


11. Молдова: Наталья Барбу – In the Middle


12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar


13. Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)


14. Португалия: Иоланда – Grito


15. Люксембург: Тали – Fighter

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