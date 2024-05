Картину Боба Дилана продадут на аукционе

Картина американского артиста Боба Дилана выставлена на аукционе.



По данным TMZ, ее стоимость оценивается минимум в 100 тысяч долларов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Дилан исполнил картину в стиле абстракционизма. Написал ее артист в 1968 году.



На полотне изображены бык, ноты, галстуки-бабочки, животные и другие образы. Эту картину Боб подарил американке из Вудстока Сэнди Лепанто в обмен на астрологическую карту.



Конец торгов за уникальное полотно Дилана ожидается на аукционе RR Auction 23 мая.

Social Update: Rare Bob Dylan Painting Up for Auction, Worth $100K. Bob Dylan didn't just do iconic music in his heyday -- he was painting crap too ... and one of his artwork pieces could be yours ... 'cause it's up for grabs, TMZ has... https://t.co/luW8o0pHZX #tmz #theartsandus pic.twitter.com/2wfTeut5EK