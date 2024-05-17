



Мальме: мы не согласимся на новое проведение Евровидения

Шведский город Мальме, принимавший песенный конкурс Евровидение-2024, больше не хочет соглашаться на такое вновь.



Об этом говорится в заявлении на фан-сайте Евровидения.



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"Это был достаточно напряженный год, во время которого мы заплатили высокую цену, чтобы обеспечить безопасность участников и посетителей. Если в следующем году Швеция выиграет и нам предложат провести конкурс - мы обязательно откажемся! У нас нет сил и энергии снова проводить конкурс", - сказано в заявлении.



Мальме принял Евровидение на фоне бурных демонстраций против Израиля, усиленных мер безопасности и множества других событий, которые омрачили певческий конкурс.