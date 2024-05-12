



Украина заручилась поддержкой музыканта U2 Боно

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с вокалистом группы U2 Боно.



Ермак попросил музыканта поддержать идею Глобального саммита мира в Швейцарии 15-16 июня.



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"Вы можете помочь в этом, поскольку ваш голос знают и слышат миллионы людей, и он громче голосов многих политиков", - отметил он.



Глава ОП Украины поблагодарил артистка по случаю дня рождения за поддержку и помощь Украине во время войны.



Боно ответил, что его величайшим желанием является, чтобы Украина оставалась свободной.



"Украинцы – настоящие герои. Сегодня вы находитесь на передовой борьбе за свободу для всех нас. У украинцев непоколебимый дух. Дух, который невозможно покорить", – отметил артист.