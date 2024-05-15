Скончалась нобелевская лауреатка Элис Манро
На 93-м году жизни скончалась лауреатка Нобелевской премии по литературе Элис Манро.
Об этом сообщает газета The Guardian.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Нобелевская лауреатка умерла в доме престарелых в Онтарио. Писательница страдала от деменции.
Элис Манро получила премию в 2013 году. Она стала первой обладательницей награды как "мастер современного рассказа" в истории Канады.
Среди известных книг писательницы - "Беглянка", "Дорогая жизнь" и "Слишком много счастья".