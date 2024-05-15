



Скончалась нобелевская лауреатка Элис Манро

На 93-м году жизни скончалась лауреатка Нобелевской премии по литературе Элис Манро.



Об этом сообщает газета The Guardian.



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Нобелевская лауреатка умерла в доме престарелых в Онтарио. Писательница страдала от деменции.



Элис Манро получила премию в 2013 году. Она стала первой обладательницей награды как "мастер современного рассказа" в истории Канады.



Среди известных книг писательницы - "Беглянка", "Дорогая жизнь" и "Слишком много счастья".