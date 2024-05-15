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Скончалась нобелевская лауреатка Элис Манро
15.05.2024 09:28 Алина Груднева

Скончалась нобелевская лауреатка Элис Манро

На 93-м году жизни скончалась лауреатка Нобелевской премии по литературе Элис Манро. 

Об этом сообщает газета The Guardian.

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Нобелевская лауреатка умерла в доме престарелых в Онтарио. Писательница страдала от деменции.

Элис Манро получила премию в 2013 году. Она стала первой обладательницей награды как "мастер современного рассказа" в истории Канады.

Среди известных книг писательницы - "Беглянка", "Дорогая жизнь" и "Слишком много счастья".

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