Пропалестинские студенты заблокировали вход в Институт политологии в Париже

Студенты заблокировали вход в Институт политологии в Париже на фоне войны в Газе и потребовали от учреждения осудить действия Израиля.



Протестующие выкрикивали пропалестинские лозунги и размахивали палестинскими флагами, а некоторые из них даже носили черно-белые ложки, которые являются символом идентификации с Газой.

🎥Watch: In Paris, a student protest in support of Palestine is taking place, the students blocked the entrance to the political science institute, demonstrating their opposition to Israel's military actions in Gaza.#GazaSolidarityEncampment #PalestineGenocide #Paris #France… pic.twitter.com/RT5WeR7Lpd