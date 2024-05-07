



Boeing бросает вызов SpaceX

Капсула для астронавтов Starliner компании Boeing, готова к запуску для первого испытательного полета на орбиту в составе экипажа, так как компания пытается конкурировать со SpaceX за большую долю прибыльного бизнеса NASA.



CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту должна подняться из Космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде на ракете Atlas V, установленной компанией Boeing-Lockheed Martin.



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Boeing, чьи коммерческие самолеты находятся в кризисе после нескольких последовательных инцидентов, очень нуждается в космической победе для своего проекта Starliner, который затянулся на годы и превысил расходы более чем на 1 миллиард долларов.



В то время как Boeing испытывает трудности, SpaceX стала надежным партнером для НАСА, которое поддерживает новое поколение частных космических кораблей, способных доставлять астронавтов на МКС и, согласно более амбициозной программе космического агентства Artemis, на Луну и, в конечном итоге, на Марс.



Starliner будет конкурировать с капсулой Crew Dragon компании SpaceX, которая с 2020 года является единственным транспортным средством НАСА для отправки экипажа МКС на орбиту с земли.

