



Судья предупредил Трампа о возможном тюремном заключении

Судья по уголовному делу Дональда Трампа оштрафовал его на $1,000 и в 10-й раз привлек к ответственности за нарушение приказа о запрете на публикацию информации и предупредил, что дальнейшие нарушения могут привести бывшего президента в тюрьму.



Судья Хуан Мершан сказал, что девять штрафов в размере 1000 долларов, которые он наложил до сих пор, похоже, не удерживают богатого бизнес-магната от нарушения приказа, который запрещает ему публично говорить о присяжных и свидетелях в первом уголовном процессе над бывшим президентом США.



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"Я не хочу налагать тюремное наказание и сделал все возможное, чтобы этого не произошло. Но если потребуется, я это сделаю", - сказал Мершан.



Тюремное заключение стало бы беспрецедентным шагом в историческом судебном процессе, который связан с денежным переводом порнозвезде Сторми Дэниелс в последние недели выборов 2016 года.

