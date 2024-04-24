



Атака на Новолипецкий меткомбинат – спецоперация ГУР, – СМИ

Ночью 24 апреля 2024 года был атакован Новолипецкий металлургический комбинат (РФ). Это результат специальной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Эту информацию подтвердили источники в украинских спецслужбах, уточнив, что в результате поражения дронами-камикадзе частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.



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Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.



К слову, Новолипецкий меткомбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов. В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.



Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.



Как сообщал Mignews, ночью 24 апреля в Смоленской области были атакованы две нефтебазы, где хранилось более 25 тысяч кубометров российского топлива.