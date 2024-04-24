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Атака на Новолипецкий меткомбинат – спецоперация ГУР, – СМИ | Фото: pixabay.com
24.04.2024 21:38 Mignews.ua

Атака на Новолипецкий меткомбинат – спецоперация ГУР, – СМИ

Ночью 24 апреля 2024 года был атакован Новолипецкий металлургический комбинат (РФ). Это результат специальной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 

Эту информацию подтвердили источники в украинских спецслужбах, уточнив, что в результате поражения дронами-камикадзе частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

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Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.

К слову, Новолипецкий меткомбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов. В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.

Как сообщал Mignews, ночью 24 апреля в Смоленской области были атакованы две нефтебазы, где хранилось более 25 тысяч кубометров российского топлива.

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