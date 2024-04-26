



Пентагон: Первые F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с пилотами

Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн".



Как отметил Остин, за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.



"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - сказал глава Пентагона.



По его словам, в этом году в Украину начнут прибывать первые истребители F-16.



"В этом году в Украину начнут прибывать более эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - заявил Остин.



Напомним, в пятницу, 25 апреля, проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.