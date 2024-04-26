



В Восточной Европе появится центр логистики для боеприпасов HIMARS

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением к Польше о более тесном сотрудничестве в вопросах расширения оборонного потенциала.



"Мы говорили, в частности, о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены приобрести еще больше в будущем. Особенно учитывая то, что в Польше есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. И мое предложение было именно в этом направлении - создание регионального логистического центра", - заявил он.

