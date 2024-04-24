



В марте Украина тайно получила ATACMS, ВСУ их уже применили, – СМИ

Дальнобойные ракеты ATACMS Украина получила от США в марте. Передача происходила в строжайшей тайне. А уже на прошлой неделе Вооруженные силы Украины их применили против армии РФ.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на достоверные источники.



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Сколько дальнобойных ракет было передано, неизвестно. Однако точно они были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долл, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта 2024 гола.



Впервые ракеты были применены утром 17 апреля по аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта, пишет издание.



Тогда атаку подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о потерях российской армии после удара ВСУ. Речь шла о системах ПВО. Позже Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео ракетного удара по Джанкою, а СМИ – спутниковые снимки последствий удара по аэродрому.