



В ВОЗ узнали о пагубных последствиях лечения COVID-19: не в пользу, а во вред

Во время пандемии коронавируса большинство пациентов, 75%, принимали ненужные антибиотики.



К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, проанализировав данные о госпитализированных с COVID-19 в период с 2020 по 2023 год.



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Уточняется, что пациенты получали "на всякий случай" антибактериальную терапию. Выяснилось, что такой метод лечения оказалс вредным для здоровья.



В частности, такой вид терапии привел к увеличению уровня антибиотикорезистентности - есть устойчивости бактерий к препаратам.



"Когда пациенту требуются антибиотики, польза часто перевешивает риски, связанные с побочными эффектами или устойчивостью к антибиотикам. Однако, когда в них нет необходимости, они не приносят никакой пользы, а создают риски, а их использование способствует возникновению и распространению устойчивости к противомикробным препаратам", - пояснила доктор Сильвия Бертаньолио.

