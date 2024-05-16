



Предупреждение путешественникам: в Европе распространяется лихорадка Денге

По южной Европе начала активно распространяться лихорадка Денге.



Эксперты предупредили, что вирус, переносимый комарами, может проникнуть и в другие регионы континента.



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Большинство путешественников из разных стран привозят болезнь с собой из-за границы. По словам экспертов, вспышка заболеваемости фиксируется в районах, ранее не считавшихся подверженными риску, в том числе в Европе.



Ученые бьют тревогу, опасаясь, что в ближайшие летние месяцы уровень заболеваемости увеличится из-за наплыва туристов.



По мнению экспертов, повышение температуры из-за изменения климата создает более подходящие условия для размножения комаров, что увеличивает риск передачи вируса.

