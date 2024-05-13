



Внимание ученых привлек новый субвариант COVID

Высокозаразный новый субвариант коронавируса COVID-19 привлек внимание ученых.



По данным iNews, речь идет о распространении варианта FLiRT - KP.2 и KP.3, вспышка заболеваемости которыми была зафиксирована в Британии.



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В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) зафиксировали рост случаев заражения этим штамом коронавируса на тревожные 26% за неделю. Эксперты не исключают не менее тяжелой, чем предыдущие, волны заболеваемости среди населения страны.



По мнению экспертов Саймона Уильямса из Университета Суонси и профессора Лоуренса Янга из Университета Уорика, этот субвариант коронавируса оказывает влияние на уязвимые группы населения, такие как пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.