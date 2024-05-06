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На солиста ДДТ Юрия Шевчука написали донос
06.05.2024 12:05 Алина Груднева

На солиста ДДТ Юрия Шевчука написали донос

На фронтмена популярной группы ДДТ Юрия Шевчука написали очередной донос.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Донос на него написали за "призывы к экстремизму" на одном из концертов в Дубае.

Шевчук порассуждал о развитии истории. Согласно одной из концепций, "вся вот эта лажа заканчивается революцией, чем-то хорошим". По словам артиста, он поддерживает второй вариант.

"Эта концепция вывозит. Вывозит, друзья мои", - цитируют его слова в СМИ.

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