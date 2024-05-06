



РФ продолжает искать – теперь экс-секретаря СНБО и еще ряд чиновников

Российская Федерация продолжает объявлять в розыск украинских чиновников. Так, Министерство внутренних дел РФ заявило о том, что ищет бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и еще ряд чиновников.







Помимо Данилова российское МВД объявило в розыск экс-министра иностранных дел Павла Климкина, 16-го премьер-министра Владимира Гройсмана и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщают РосСМИ.















Всех их разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако в чем именно они обвиняются, неизвестною.



Как сообщал Mignews, 4 мая 2024 года МВД РФ также объявило в розыск ряд действующих и бывших чиновников Украины. В частности, президент Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк и бывший президент Петр Порошенко.



В Офисе президента отреагировали на такие решения советом искать "здравый смысл", а ордера на аресты чиновников в МИД Украины назвали отчаянием российского государства. А вот в Институте изучения войны (ISW) такое решение объяснили реализацией Кремлем ИПСО "Майдан-3".