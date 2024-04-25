



Украина тайно получила более сотни ATACMS, – СМИ

Тайно решил, тайно получили, тайно запустили – точные результаты поражения во всем мире обсудили. Речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS большего радиуса действия, которые тайным решением президента США Джо Байдена были отправлены Украине еще в середине февраля.



Эта топовая новость обрастает новыми деталями. Так, например, СМИ уже узнали, что Украина в феврале-марте получила от США более 100 ракет ATACMS.



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"По словам высокопоставленного американского чиновника, президент Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет большего радиуса действия в середине февраля, что стало серьезным изменением политики, а также больше вариантов кассетных боеприпасов", – пишет газета The New York Times.



Издание подчеркивает, что отправку ATACMS сотрудники администрации США держали в тайне, чтобы россияне не были предупреждены.



"Они (ATACMS – ред.) были частью груза оружия стоимостью 300 млн долл в Украину в марте, первого нового пакета помощи для страны после окончания финансирования в конце декабря", – пишет газета.



Также утверждается, что дополнительные ракеты большей дальности были включены в помощь Украине в размере 60,8 млрд долл, которую утвердил президент Байден в среду.



Как сообщал Mignews, накануне в Госдепе США подтвердили, что в апреле тайно передали Украине партию ракет большого радиуса действия ATACMS. При этом количество ракет не называлось. С помощью ATACMS Украина сможет "дотянуться" до всех своих оккупированных территорий и не только.