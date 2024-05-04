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В Канаде состоялась вечеринка динозавров
04.05.2024 20:33 MIGnews.com

В Канаде состоялась вечеринка динозавров

В городе Драмхеллер состоялось мероприятие Jurassic Jamboree, цель которого - побить рекорд "самого большого собрания людей в костюмах динозавров" в 252 человека, который был установлен в Лос-Анджелесе в 2019 году.


Единственным правилом было надеть костюм динозавра в полный рост. Организаторы вечеринки сообщают, что количество участников превысило 3 тысячи человек.





 

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