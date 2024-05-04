



В Канаде состоялась вечеринка динозавров

В городе Драмхеллер состоялось мероприятие Jurassic Jamboree, цель которого - побить рекорд "самого большого собрания людей в костюмах динозавров" в 252 человека, который был установлен в Лос-Анджелесе в 2019 году.



Trying for the world record for Inflatable dinosaurs in one place.

They walk among us!#JurassicJamboree #TravelDrumheller pic.twitter.com/G7ySvnYbzu — Kjelli (@Kjelliwithaj) April 27, 2024

Единственным правилом было надеть костюм динозавра в полный рост. Организаторы вечеринки сообщают, что количество участников превысило 3 тысячи человек.