В Канаде состоялась вечеринка динозавров
В городе Драмхеллер состоялось мероприятие Jurassic Jamboree, цель которого - побить рекорд "самого большого собрания людей в костюмах динозавров" в 252 человека, который был установлен в Лос-Анджелесе в 2019 году.
Trying for the world record for Inflatable dinosaurs in one place.— Kjelli (@Kjelliwithaj) April 27, 2024
They walk among us!#JurassicJamboree #TravelDrumheller pic.twitter.com/G7ySvnYbzu
Единственным правилом было надеть костюм динозавра в полный рост. Организаторы вечеринки сообщают, что количество участников превысило 3 тысячи человек.
🦖 dinos for days! #jurassicjamboree pic.twitter.com/IkR5GtYz8L— Travel Drumheller (@tourdrumheller) April 29, 2024