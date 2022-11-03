



ЗАЭС полностью обесточена. "Энергоатом" экстренно обратился к миру

Во время вчерашних обстрелов со стороны оккупантов повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивание. Включились все 20 дизель-генераторов.



В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, находящиеся в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.



Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени, сообщает Энергоатом и обращается к мировому сообществу посодействовать выводу российских войск с Энергодара и возвращению ЗАЭС под украинский контроль.



Тем временем в российских пропагандистских СМИ уже традиционно успели обвинить Украину в "теракте на ЗАЭС, который ВСУ готовили еще с весны".