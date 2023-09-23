



YouTube запускает новые функции с ИИ для создателей контента

YouTube планирует добавить для авторов контента новые функции на основе искусственного интеллекта. Среди функций, о которых компания объявила на мероприятии Made on YouTube – функция зеленого экрана, инсайты для стимулирования идей, автоматический дубляж на других языках и поиск фоновой музыки.



Dream Screen предоставит авторам YouTube Shorts зеленый экран с искусственным интеллектом, похожий на популярную функцию TikTok. Инструмент YouTube автоматически удаляет фон из ваших видео, заменяя его изображениями или видео, сгенерированными ИИ на основе ваших подсказок.



Идея заключается в том, что Dream Screen облегчит иллюстрирование фантастических сценариев или просто оживит обычные фоны. Можно будет создавать причудливые сцены или фэнтезийные локации. Компания заявляет, что начнет тестировать инструмент с избранными авторами в конце этого года, прежде чем он поступит в широкое использование в 2024 году.



YouTube Studio получит новую функцию, которая будет проводить мозговые штурмы за вас. Подобно ChatGPT, функция Insight Recommendations может создавать наброски и помогать авторам концептуализировать проекты. Аналогично вспомогательный поиск в Creator Music облегчит поиск фоновых мелодий для ваших видео.



"Просто введите описание вашего контента, и искусственный интеллект предложит правильную музыку по правильной цене", – отметил вице-президент YouTube Тони Рид. Обе функции развернут в следующем году.



YouTube также продемонстрировал функцию дубляжа на основе ИИ, которую он начал тестировать в начале этого года. Разработанная в инкубаторе Google Area 120 она может генерировать перевод на основе текста на выбранный целевой язык. Компания заявляет, что это дает возможность перепроверить результат, прежде чем выбирать из различных виртуальных дикторов для чтения вашего контента.



Также компания запускает приложение YouTube Create, чтобы помочь авторам создавать контент на мобильных устройствах. Он включает в себя стандартные функции, такие как редактирование, обрезка, автоматические субтитры, голос за кадром, фильтры, эффекты и музыку без роялти с подбором ритма. Теперь приложение бесплатно и доступно в бета-версии для Android.