



Ликвидирован один из самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ

Силы безопасности Мали ликвидировали одного из самых разыскиваемых лидеров террористической организации ИГИЛ на на Африканском континенте Мали Абу Хузейфа.



Об этом сообщает ВВС.



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США объявляли за информацию о его местонахождении награжу в размере пять миллионов долларов.



В операции принимали участие спецслужбы Мали, Буркина-Фасо и Нигера.



Гражднин Марокко Абу Хузейфа, также известный под прозвищем Хигго, был связан с несколькими громкими террористическими атаками на американские войска в Африке.



Он разыскивался, помимо прочего, за нападение на американских военных в Тонго-Тонго в 2017 году.

