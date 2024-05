Дубай вновь уходит под воду: рейсы отменены, школы закрыты

Проливные дожди вновь обрушились на Дубай буквально через несколько недель после смертоносных наводнений.



По данным CNN, авиакомпания Emirates была вынуждена отменить ряд рейсов в и из эмирата.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за непогоды занятия в учебных заведениях были переведены в удаленный режим. Сотрудникам также было рекомендовано при возможности не покидать свои дома.



Помимо дождей в Дубае разбушевался мощный ветер. Осадки были не такими интенсивными, как в прошлый раз. Уточняется, что за 12 часов выпало примерно 20 мм осадков.



В Абу-Даби за 24 часа было зафиксировано 34 мм воды. Дороги, подверженные наводнениям, были перекрыты.