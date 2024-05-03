



США перебрасывают свои ВВС из ОАЭ в Катар

Соединенные Штаты начали перебрасывать свои воздушные силы из Объединенных Арабских Эмиратов в Катар.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



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Уточняется, что США перебрасывают истребители, дроны и другие воздушные средства.



Это происходит на фоне того, что Эмираты предупредили США, что больше не будут разрешать ВВС, которые базируются на авиабазе Ад-Дафра, наносить удары по Йемену и Ираку. В ОАЭ опасаются, что могут стать мишенью проиранских сил на Ближнем востоке.