



Пьяный дядя невесты устроил драку на репетиции свадьбы: "Сожру твое лицо"

В Великобритании пьяный дядя невесты устроил драку на репетиции свадьбы дочери.



По данным The Sun, 51-летний дальнобойщик Дэвид Каллен перебрал с сидром, после чего начал кидаться на гостей и счастливую пару.



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"Я сожру тебя! Вырежу твое лицо и сожру", - кричал мужчина жениху.



Также он угрожал сломать челюсть своей сестре, сорвав с нее рубашку, а также приглашал других гостей подраться.



По данным издания, до репетиции он сломал себе ногу, напившись до беспамятства. В итоге, мужчина пошел под суд, где не стал отрицать свою вину. В свою очередь, его адвокат заверил, что такое поведение для подсудимого является "абсолютно нехарактерным". В итоге, дебоширу был вынесен штраф в размере 1120 фунтов стерлингов.