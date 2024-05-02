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У Китая появился собственный аналог ракеты "Кинжал"
02.05.2024 21:45 Алина Груднева

У Китая появился собственный аналог ракеты "Кинжал"

Китай создал собственный аналог российской ракеты "Кинжал", которую РФ использует для ударов по Украине.

По данным издания Defense Express, китайцы ее назвали 2PZD-21. 

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Характеристики ракеты на официальном уровне не раскрываются. По данным издания, российский "Кинжал" был взят за основу при разработке. 2PZD-21 использует активную радиолокационную головку. Это позволяет наносить удары по кораблям.

Ракету можно запускать с дозвуковых бомбардировщиков, в отличие от российского аналога.

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