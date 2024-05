У Китая появился собственный аналог ракеты "Кинжал"

Китай создал собственный аналог российской ракеты "Кинжал", которую РФ использует для ударов по Украине.



По данным издания Defense Express, китайцы ее назвали 2PZD-21.



Характеристики ракеты на официальном уровне не раскрываются. По данным издания, российский "Кинжал" был взят за основу при разработке. 2PZD-21 использует активную радиолокационную головку. Это позволяет наносить удары по кораблям.



Ракету можно запускать с дозвуковых бомбардировщиков, в отличие от российского аналога.

Chinese H-6K strategic bomber firing 2PZD-21 air-launched hypersonic anti-ship ballistic missile.



It's a variant of China's YJ-21 missile, which is capable of engaging both land and naval targets at hypersonic speeds.



2PZD-21 missile has a combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2