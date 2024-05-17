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Испания не позволит судам с оружием для Израиля заходить в свои порты
17.05.2024 10:57 MIGnews.com

Испания не позволит судам с оружием для Израиля заходить в свои порты

Испания не будет разрешать судам с оружием для Израиля заходить в свои порты, заявил в пятницу министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, после того как страна отказала судну в заходе в юго-восточный порт Картахена.

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Судно стало первым, которому было отказано в посещении испанского порта, сказал Альбарес, добавив, что отказ соответствует решению правительства не выдавать лицензии на экспорт оружия в Израиль с 7 октября, поскольку Испания "не хочет способствовать войне".
 

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