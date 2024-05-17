



Во Франции застрелен вооруженный мужчина, пытавшийся поджечь синагогу

Французская полиция убила вооруженного человека, который пытался поджечь синагогу в северном городе Руан, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.



"Национальная полиция в Руане нейтрализовала сегодня рано утром вооруженного человека, который явно хотел поджечь городскую синагогу", - написал Дарманен на сайте X. Источник, близкий к делу, сообщил AFP, что мужчина был вооружен ножом и железным прутом, прежде чем его застрелили полицейские.

