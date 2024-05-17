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Во Франции застрелен вооруженный мужчина, пытавшийся поджечь синагогу
17.05.2024 10:27 MIGnews.com

Во Франции застрелен вооруженный мужчина, пытавшийся поджечь синагогу

Французская полиция убила вооруженного человека, который пытался поджечь синагогу в северном городе Руан, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Национальная полиция в Руане нейтрализовала сегодня рано утром вооруженного человека, который явно хотел поджечь городскую синагогу", - написал Дарманен на сайте X. Источник, близкий к делу, сообщил AFP, что мужчина был вооружен ножом и железным прутом, прежде чем его застрелили полицейские.
 

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