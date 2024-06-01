



CENTCOM: Хуситы выпустили ракеты и беспилотники

Американские военные заявили, что йеменские хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты и один беспилотник над Аденским заливом и четыре беспилотника над Красным морем.



Три беспилотника, выпущенные над Красным морем, были уничтожены американскими войсками, а один упал в море, сообщает

Центральное командование ВС США. CENTCOM также сообщает, что уничтожил беспилотник, выпущенный над Аденским заливом.



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По данным командования, в результате применения противокорабельных баллистических ракет не было зафиксировано никаких повреждений или пострадавших.