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Теракт в Мангейме: напавший - уроженец Афганистана
31.05.2024 21:14 Алина Груднева

Теракт в Мангейме: напавший - уроженец Афганистана

Мужчина, совершивший теракт в немецком Мангейме, является уроженцем Афганистана.

Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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Изначально сообщалось, что террорист застрелен полицейским. Согласно обновленным данным, он был ранен, но выжил.

Атаковавшим оказался 25-летний афганец Сулейман А., проживающий в городе Гессе.

По обновленным данным, в результате ножевого теракта пострадали шесть человек. Среди них оказался известный критик ислама Михаэль Штюрценбергер.

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