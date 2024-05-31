



Теракт в Мангейме: напавший - уроженец Афганистана

Мужчина, совершивший теракт в немецком Мангейме, является уроженцем Афганистана.



Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на собственные источники.



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Изначально сообщалось, что террорист застрелен полицейским. Согласно обновленным данным, он был ранен, но выжил.



Атаковавшим оказался 25-летний афганец Сулейман А., проживающий в городе Гессе.



По обновленным данным, в результате ножевого теракта пострадали шесть человек. Среди них оказался известный критик ислама Михаэль Штюрценбергер.