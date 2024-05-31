



Теракт в Мангейме: последовательность нападения

Теракт в немецком Мангейме был совершен на антиисламистском митинге, организованном движением Pax Europa, на котором выступал политик Михаэль Штюрценбергер.



О новым подробностях сообщает BILD.



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Исламистское нападение было совершено около 11:35, 31 мая. Уточняется, что Штюрценбергер собирался выступать до 18:00.



Мужчина ударил его ножом. Его попытались схватить прохожие, но он вырвался и ранил в спину полицейского. В итоге, нападавший был застрелен другим правоохранителем на месте. Устанавливается личность преступника.



"Против нападавшего было применено огнестрельное оружие", - сказано в заявлении полиции Мангейма.



На место происшествия прибыл спасательный вертолет. Трамвайное движение в этом районе было остановлено. Правоохранители сообщают, что непосредственной опасности для населения нет.

