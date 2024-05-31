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Теракт в Мангейме: последовательность нападения
31.05.2024 15:36 Алина Груднева

Теракт в Мангейме: последовательность нападения

Теракт в немецком Мангейме был совершен на антиисламистском митинге, организованном движением Pax Europa, на котором выступал политик Михаэль Штюрценбергер.

О новым подробностях сообщает BILD.

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Исламистское нападение было совершено около 11:35, 31 мая. Уточняется, что Штюрценбергер собирался выступать до 18:00.

Мужчина ударил его ножом. Его попытались схватить прохожие, но он вырвался и ранил в спину полицейского. В итоге, нападавший был застрелен другим правоохранителем на месте. Устанавливается личность преступника. 

"Против нападавшего было применено огнестрельное оружие", - сказано в заявлении полиции Мангейма. 

На место происшествия прибыл спасательный вертолет. Трамвайное движение в этом районе было остановлено. Правоохранители сообщают, что непосредственной опасности для населения нет.
 

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