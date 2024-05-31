В Мангейме полицейский застрелил исламиста: видео
Германия не устает пожинать плоды переизбытка исламистов на своей территории. Так в Мангейме неизвестный ударил ножом 59-летнего политика Михаэля Штюрценбергера, который известен своей критикой ислама.
Свидетели-прохожие пытались остановить нападавшего. Однако террористу удалось вырваться. Он атаковал полицейского со спины - ударил его ножом. К счастью, подоспевший другой сотрудник полиции нейтрализовал преступника.
Mannheim (Allemagne) : l'activiste anti-islamisation Michael Stürzenberger attaqué au couteau par un islamiste pic.twitter.com/t3J3P9EPlJ— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 31, 2024