



В Мангейме полицейский застрелил исламиста: видео

Германия не устает пожинать плоды переизбытка исламистов на своей территории. Так в Мангейме неизвестный ударил ножом 59-летнего политика Михаэля Штюрценбергера, который известен своей критикой ислама.



Свидетели-прохожие пытались остановить нападавшего. Однако террористу удалось вырваться. Он атаковал полицейского со спины - ударил его ножом. К счастью, подоспевший другой сотрудник полиции нейтрализовал преступника.