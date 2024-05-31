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В Мангейме полицейский застрелил исламиста: видео
31.05.2024 13:48 MIGnews.com

В Мангейме полицейский застрелил исламиста: видео

Германия не устает пожинать плоды переизбытка исламистов на своей территории. Так в Мангейме неизвестный ударил ножом 59-летнего политика Михаэля Штюрценбергера, который известен своей критикой ислама.

Свидетели-прохожие пытались остановить нападавшего. Однако террористу удалось вырваться. Он атаковал полицейского со спины - ударил его ножом. К счастью, подоспевший другой сотрудник полиции нейтрализовал преступника. 





 

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