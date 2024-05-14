



OpenAI представила новейшую модель искусственного интеллекта - GPT-4o

В понедельник, 13 мая компания OpenAI представила свою новейшую модель искусственного интеллекта, которая, по ее словам, сделает ChatGPT более интеллектуальным и простым в использовании.



Новая модель, получившая название GPT-4o, является обновлением предыдущей модели GPT-4, которая была запущена чуть более года назад. Модель будет доступна для неоплачиваемых клиентов, то есть любой желающий сможет получить доступ к самой передовой технологии OpenAI через ChatGPT.



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Судя по демонстрации, проведенной компанией в понедельник, GPT-4o превратит ChatGPT в цифрового персонального помощника, способного вести разговор в режиме реального времени. Он также сможет взаимодействовать с помощью текста и "зрения", то есть просматривать скриншоты, фотографии, документы или графики, загруженные пользователями, и вести разговор о них.



Главный технический директор OpenAI Мира Мурати сообщила, что обновленная версия ChatGPT будет обладать памятью, то есть сможет учиться на предыдущих разговорах с пользователями, и переводить в режиме реального времени.



"Впервые мы делаем огромный шаг вперед, когда речь идет о простоте использования", - сказала Мурати во время демонстрации в прямом эфире из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. "Это взаимодействие становится намного более естественным и намного, намного более простым".



Новый релиз появился в тот момент, когда OpenAI стремится опередить растущую конкуренцию в гонке ИИ. Конкуренты, включая Google и Meta, работают над созданием все более мощных больших языковых моделей, которые питают чат-ботов и могут быть использованы для внедрения технологий ИИ в различные другие продукты.



Мероприятие OpenAI прошло за день до ежегодной конференции разработчиков Google I/O, на которой ожидается анонс обновлений модели искусственного интеллекта Gemini. Как и новый GPT-4o, Gemini от Google также является мультимодальным, то есть он может интерпретировать и генерировать текст, изображения и аудио. Обновление OpenAI также предваряет ожидаемые анонсы ИИ от Apple на Всемирной конференции разработчиков в следующем месяце, которые могут включать новые способы внедрения ИИ в следующие версии iPhone или iOS.



Между тем, последняя версия GPT может стать полезной для Microsoft, которая вложила миллиарды долларов в OpenAI, чтобы внедрить ее технологию ИИ в собственные продукты Microsoft.



Руководители OpenAI продемонстрировали разговор с ChatGPT, в ходе которого можно было в реальном времени получить инструкции по решению математической задачи, рассказать сказку на ночь и получить совет по кодированию. ChatGPT мог говорить как естественным, человеческим голосом, так и голосом робота - и даже напевал часть ответа. Кроме того, инструмент мог смотреть на изображение графика и обсуждать его.



Они также показали, как модель распознает эмоции пользователей - в одном случае она прислушалась к дыханию руководителя и посоветовала ему успокоиться.



"Вы не пылесос!" - шутливо сказал сотруднику женский голос ChatGPT (по звучанию удивительно похожий на голос цифрового компаньона Скарлетт Йоханссон из фильма "Она" 2013 года).



ChatGPT также может вести разговор на нескольких языках, переводя и отвечая автоматически. По данным OpenAI, теперь инструмент поддерживает более 50 языков.



"Новый голосовой и видео режим - это лучший компьютерный интерфейс, который я когда-либо использовал", - заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в блоге после анонса. "Это похоже на ИИ из фильмов, и меня до сих пор немного удивляет, что он настоящий". Достижение времени отклика и выразительности на уровне человека - это большая перемена".



Мурати сообщила, что OpenAI запустит настольное приложение ChatGPT с возможностями GPT-4o, предоставив пользователям еще одну платформу для взаимодействия с технологией компании. GPT-4o также будет доступен разработчикам, желающим создавать собственные чат-боты в магазине GPT OpenAI, и эта функция теперь будет доступна и для не платящих пользователей.



Обновленная технология и функции будут внедрены в ChatGPT в ближайшие месяцы. Пользователи бесплатного ChatGPT будут иметь ограниченное количество взаимодействий с новой моделью GPT-4o, прежде чем инструмент автоматически вернется к использованию старой модели GPT-3.5. Платные пользователи получат доступ к большему количеству сообщений с последней моделью.



По словам OpenAI, ChatGPT уже используют более 100 миллионов человек. Но обновленный опыт ChatGPT - и возможность взаимодействовать с ним на рабочем столе и с помощью улучшенных голосовых разговоров - может дать еще больше причин для использования его технологии. Эти шаги происходят в то время, когда интеграция искусственного интеллекта в более распространенные потребительские продукты Google и Meta, такие как Instagram и Google Assistant, может сделать технологии этих компаний более доступными и простыми.



