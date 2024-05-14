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Первый имплант мозга Neuralink, установленный человеку, столкнулся с проблемой
14.05.2024 22:30 MIGnews.com

Первый имплант мозга Neuralink, установленный человеку, столкнулся с проблемой

Стартап Илона Маска Neuralink заявил, что часть его мозгового имплантата дала сбой после того, как он впервые установил систему в человеческий организм.

Компания Neuralink создала интерфейс мозг-компьютер, или BCI, который в конечном итоге может помочь пациентам с параличом управлять внешними технологиями, используя только свое сознание. Система компании, получившая название Link, записывает нейронные сигналы с помощью 1024 электродов, расположенных на 64 "нитях", которые тоньше человеческого волоса, сообщается на сайте компании.

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В январе Neuralink имплантировала устройство 29-летнему пациенту по имени Ноланд Арбо в рамках исследования по проверке его безопасности. В марте компания вела прямую видеотрансляцию с Арбо, как он использует BCI, а в апреле Neuralink сообщила в своем блоге, что операция прошла "чрезвычайно хорошо".

Но в последующие недели несколько нитей отсоединились от мозга Арбо, сообщила компания Neuralink. Это означало, что эффективных электродов стало меньше, что помешало компании измерить скорость и точность работы Link.
Neuralink не сообщила, сколько нитей было извлечено из ткани. 
 

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