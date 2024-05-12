



В США создали четырехногого робота нового поколения

Команда исследователей из Университета Карнеги-Меллона, Университета Вашингтона и Google DeepMind разработала дополнительную систему LocoMan, которая превращает конечности четвероногих роботов в придатки двойного назначения.



"Четвероногие роботы - это универсальные агенты, способные выполнять локомоцию и манипуляции в сложных условиях. Традиционные конструкции, как правило, включают верхние манипуляторы для манипуляционных задач. Однако такие конфигурации могут ограничивать полезную нагрузку, стабильность и эффективность робота. Мы же не видим в природе собак с рукой на спине", - рассказал Динг Чжао, доцент Университета Карнеги-Меллона.





