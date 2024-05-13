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Apple хочет купить компанию, разработавшую ChatGPT
13.05.2024 18:58 Алина Груднева

Apple хочет купить компанию, разработавшую ChatGPT


 Компания Apple собирается приобрести OpenAI, которая разработала ChatGPT.

Такой анонс был сделан на конференции WWDC 10 июня. 

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По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания уже ведет переговоры с OpenAI. 

Предполагается, что функции популярного чат-бота могут быть интегрированы в новую операционную систему Apple для iPhone iOS 18. 

Еще один намек на готовящуюся сделку сделал Топ-менеджер Apple Грег Джосвиак. Он написал: "It’s going to be Absolutely Incredible!" (Это будет абсолютно невероятно!), выделив заглавными буквами A и I. 

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