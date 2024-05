Apple хочет купить компанию, разработавшую ChatGPT



Компания Apple собирается приобрести OpenAI, которая разработала ChatGPT.



Такой анонс был сделан на конференции WWDC 10 июня.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания уже ведет переговоры с OpenAI.



Предполагается, что функции популярного чат-бота могут быть интегрированы в новую операционную систему Apple для iPhone iOS 18.



Еще один намек на готовящуюся сделку сделал Топ-менеджер Apple Грег Джосвиак. Он написал: "It’s going to be Absolutely Incredible!" (Это будет абсолютно невероятно!), выделив заглавными буквами A и I.