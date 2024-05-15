Ученые успешно испытали нейтрализующий действие алкоголя гель
Международная команда ученых из Швейцарии, Китая, Испании и Бельгии успешно испытала на мышах гель, нейтрализующий действие алкоголя.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.
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Гель способен расщеплять алкоголь. По словам исследователей, он должен запускать многоступенчатый каскад ферментативных реакций. В ходе эксперимента, грызунов поили алкоголем 10 дней.
У мышей, которым ежедневно выдавали еще и гель, уровень этанола в крови заметно снижался. Также грызуны меньше теряли в весе, а их внутренние органы меньше страдали от воздействия спиртного.