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Ученые успешно испытали нейтрализующий действие алкоголя гель
15.05.2024 13:14 Алина Груднева

Ученые успешно испытали нейтрализующий действие алкоголя гель

Международная команда ученых из Швейцарии, Китая, Испании и Бельгии  успешно испытала на мышах гель, нейтрализующий действие алкоголя.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

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Гель способен расщеплять алкоголь. По словам исследователей, он должен запускать многоступенчатый каскад ферментативных реакций. В ходе эксперимента, грызунов поили алкоголем 10 дней.

У мышей, которым ежедневно выдавали еще и гель, уровень этанола в крови заметно снижался. Также грызуны меньше теряли в весе, а их внутренние органы меньше страдали от воздействия спиртного.
 

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