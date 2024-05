Избиения демонстрантов в Тбилиси: евродепутаты бьют тревогу

Минимум 10 протестующих против скандального законопроекта об "иноагентах" были избиты в Тбилиси вчера, 2 мая.



Для разгона демонстраций силовики применяли силу при задержаниях.



Уточняется, что к месту проведения мероприятия также прибыли пару десятков неизвестных без опознавательных знаков, которые начали избивать людей, в результате чего пострадали как минимум 10 человек.



По данным "Эхо Кавказа", депутаты Европарламента выразили обеспокоенность в связи с растущим насилием по отношению к протестующим в грузии. Соответствующее заявление подписали евродепутаты Дэвид Макалистер, Свен Миксер и Марина Кальюранд.



"Мы повторяем, что право на мирные собрания является фундаментальным правом, которое должно строго защищаться. Мы уже выразили обеспокоенность по поводу повторного внесения спорного законопроекта, который представляет собой атаку на независимые СМИ и организации гражданского общества. В случае принятия этот закон поставит под угрозу прогресс Грузии на пути в Евросоюз", - сказано в заявлении.



По словам евродепутатов, протестующие граждане защищают свободу, демократию и европейское будущее, поскольку не хотят быть частью орбиты России.

Footage🇬🇪👮‍♀️💥❗ of night protests in the center of Tbilisi. Police used pepper spray and other non-lethal means to disperse demonstrators. pic.twitter.com/meKgNDWpfB