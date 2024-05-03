



Ивлеева раскаивается после скандала из-за "голой вечеринки"

Российская блогерша Настя Ивлеева многое переосмыслила после того, как оскандалилась с организацией "голой вечеринки" в РФ.



В этом она призналась в своем первом после скандала интервью ресторатору и автору YouTube-канала Андрею Третьякову.



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"Это мероприятие, которое произошло не в то время не в том месте", - призналась Ивлеева.



По словам блогерши, она хотела взять на себя ответственность за всех присутствующих звезд на мероприятии, но передумала.



"В первую очередь мне было неловко перед аудиторией. Мне казалось, что связь наша потеряна. Реакция была искренне попросить прощения, поговорить, извиниться", - отметила она.



Также Ивлеева пожаловалась, что хейт в отношении нее после "голой вечеринки" вышел за все рамки.



"В современном медиапространстве обвинение — равно приговор без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей. То есть вот есть одно мнение, оно в глазах общественности единственное верное: заклеймить, зачмырить и не дать возможности оправдаться от слова совсем", - посетовала блогерша.