Японцы выявили на орбите Земли огромный обломок ракеты-носителя

Японский аппарат Adras-J компании Astroscale обнаружил на орбите Земли огромный обломок ракеты среди космического мусора.



По данным BBC, он приблизился к верхней ступени японской ракеты-носителя H-IIA, которая кружится на орбите с 2009 года.



Размер этого обломка составляет примерно 11 на 4 метра. Весит ракета порядка 3 тонн.



Аппарат был запущен с целью изучения возможности безопасного удаления космического мусора на орбите. Astroscale планирует приступить к реализации плана в ближайшие годы.

Wow! Private space-junk probe snaps historic photo of discarded rocket in orbit

ADRAS-J, a satellite operated by the Japanese company Astroscale, captured this up-close photo of its rendezvous target, the spent upper stage of a Japanese H-2A rocket, in Earth orbit. Astroscale… pic.twitter.com/KcwGQ0YRLF