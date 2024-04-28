



Японцы выявили на орбите Земли огромный обломок ракеты-носителя

Японский аппарат Adras-J компании Astroscale обнаружил на орбите Земли огромный обломок ракеты среди космического мусора.



По данным BBC, он приблизился к верхней ступени японской ракеты-носителя H-IIA, которая кружится на орбите с 2009 года.



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Размер этого обломка составляет примерно 11 на 4 метра. Весит ракета порядка 3 тонн.



Аппарат был запущен с целью изучения возможности безопасного удаления космического мусора на орбите. Astroscale планирует приступить к реализации плана в ближайшие годы.