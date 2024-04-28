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Японцы выявили на орбите Земли огромный обломок ракеты-носителя
28.04.2024 18:16 Алина Груднева

Японцы выявили на орбите Земли огромный обломок ракеты-носителя

Японский аппарат Adras-J компании Astroscale обнаружил на орбите Земли огромный обломок ракеты среди космического мусора.

По данным BBC, он приблизился к верхней ступени японской ракеты-носителя H-IIA, которая кружится на орбите с 2009 года. 

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Размер этого обломка составляет примерно 11 на 4 метра. Весит ракета порядка 3 тонн.

Аппарат был запущен с целью изучения возможности безопасного удаления космического мусора на орбите. Astroscale планирует приступить к реализации плана в ближайшие годы.

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