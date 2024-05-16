



Испания отказала во входе в порт кораблю с оружием для Израиля

Испания отказала в доступе в порт Картахены направляющемуся в Израиль кораблю с оружием.



Об этом сообщил министр транспорта страны Оскар Пуэнте Сантьяго.



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Судно Marianne Danica перевозило оружие в Израиль. Разрешение зайти в порт члены экипажа запросили на 21 мая.



По данным El Pais, на борту судна было почти 27 тонн взрывчатых веществ. По словам Сантьяго, отказ на запрос был выдан министерством иностранных дел Испании. В МИД ситуацию не прокомментировали.